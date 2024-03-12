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Güncel
AA 12.03.2024 13:46

Başçiftlik'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Başçiftlik'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

Program, Başçiftlik Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Günün anlam ve önemi belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrenciler tarafından Birlik isimli oratoryo gösterisi sunuldu.

Hüsran ve 12 Mart isimli şarkıların öğrenci korosu tarafından seslendirilmesinin ardından İstiklal Marşı'yla ilgili oratoryo gösterisi yapıldı.

İlçe genelinde İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Başçiftlik Kaymakamı İsmail Yüksel tarafından ödülleri verildi. Kaymakam Yüksel ve ilçe protokolü öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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