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Güncel
İHA 12.03.2024 13:43

Kendisini banka personeli olarak tanıtanlara 260 bin TL dolandırıldı

Isparta’da bir vatandaş, kendisini telefonla arayıp banka personeli olarak tanıtan şahıslara 260 bin TL dolandırıldı.

Kendisini banka personeli olarak tanıtanlara 260 bin TL dolandırıldı

Isparta’da yaşayan H.T. isimli şahıs, kendisini telefon ile arayarak banka görevlisi olarak tanıtan şahsın yönlendirmeleriyle 260 bin TL parasını başka banka hesaplarına transfer etti.

Dolandırıldığını anlayan vatandaş emniyete ihbarda bulundu. İhbar sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda banka görevlileri ile yapılan görüşmeler sonrası H.T. isimli vatandaşın hesabından transfer edilen 260 bin TL tutara bloke konuldu. Öte yandan, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için gerekli çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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