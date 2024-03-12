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Güncel
İHA 12.03.2024 12:15

Alkollü sürücü yol kenarındaki duvara çarptı

Eskişehir’de 1.30 promil alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Alkollü sürücü yol kenarındaki duvara çarptı

Kaza, gece 00.30 sularında Eskişehir-Ankara karayolu Anadolu Üniversitesi yol ayrımında meydana geldi.

E.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle etrafında dönerek çevreye çarpmaya devam eden otomobil, köprü altına düşmesine ramak kala durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince, otomobil sürücüsünün yapılan kontrollerinde 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü tedbir amaçlı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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