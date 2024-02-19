Başarılı öğrencilerin sınav hazırlığına yapay zeka desteği

Çankırı'da hayata geçirilen proje ile başarılı öğrenciler sınavlara yapay zeka desteği ile hazırlanacak. Çankırı Konfederasyonu tarafından bir eğitim firması ile yapılan işbirliği çerçevesinde, belirlenen başarılı bin öğrencinin TYT, AYT, LGS ve GKGY sınavlarına internet üzerinde, yapay zeka destekli ve rehberlik hizmeti de içeren eğitim modeli ile hazırlanacak.

Başarılı öğrencilerin sınavlarda daha çok başarılı olmalarını sağlayacak proje çerçevesinde, belirlenen öğrencilere evlerinde internet desteği de sağlanacak.

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından projeye katılmalarına imkan sağlayacak eğitim kartları, başarılı bin öğrenciye dağıtılacak. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde düzenlenen programa, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Çankırı Konfederasyonu Başkanı Mustafa Can, ilçe Milli Eğitim müdürleri ve eğitimciler katıldı.

“Ailelerimizin bütçesini etkilemeden eğitim ihtiyaçlarının bir ucundan da biz tutmaya karalıyız”

Toplantıda proje ile ilgili bilgi veren Çankırı Konfederasyonu Başkanı Mustafa Can, şunları kaydetti;

Öncelik, gençler ve çocukların olduğunu düşündüğümüz için imza attığımız büyük bir proje Çankırı'da inşallah hayırlara vesile olacaktır. Bugün, Çankırı Federasyonu olarak desteklediğimiz yapay zeka destekli, online kurs programı bünyesinde bin başarılı öğrencimiz sınavlarına bilgisayar başında, etkileşimli bir şekilde hazırlanacaklar. Milli Eğitim Müdürümüzün hatırlatmasıyla, internet alamayanlara da başarılı en fazla 20 öğrencinin evine internet erişimini de biz sağlayacağız. Öğrenciler, TYT, AYT, LGS ve GYK sınavlarını içeren kursumuzda ayrıca rehberlik hizmeti de alabilecekler. Ailelerimizin bütçesini etkilemeden eğitim ihtiyaçlarının bir ucundan da biz tutmaya karalıyız.