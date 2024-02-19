Havaya rastgele ateş açan çocuk yakalandı

Olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Gelibolu ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezinde sokakta bir kişi silah ile rastgele havaya ateş açtı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince M.A.G. silah ve namlu içinde atışa hazır dolu fişek ve boş kovan ile yakalandı. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.