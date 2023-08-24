Bartın’da temmuz ayındaki selin kesin hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Müdürlükten yapılan açıklamada, çalışmaların ardından hazırlanan raporun 23 Ağustos itibariyle mahalle ve köy muhtarlıklarında 30 gün süreyle askıya çıkarıldığı bildirildi.

Vatandaşların, sonuçları e-devletten, hasartespit.csb.gov.tr, www.bartin.gov.tr, https://bartin.csb.gov.tr/ internet adreslerinden ve mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarılan listelerden öğrenebilecekleri aktarılan açıklamada, gerekli itirazların 30 günlük süre içerisinde Amasra Kaymakamlığı veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne dilekçe ve e-devlet üzerinden yapılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Başvuru yapmadan önce vatandaşlarımızın ilan edilen hasar tespit raporlarında yer alan bina kodunu e-devlet hesabından, hasartespit.csb.gov.tr web adresinden veya muhtarlıklarınızda askıya çıkarılan listelerden öğrenmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.