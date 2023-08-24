Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Tavşanlı ilçesinde il dışından uyuşturucu getirip sokaklarda sattıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.
Belirlenen zanlılara satış yaptıkları sırada operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin üst aramalarında satışa hazır yaklaşık 350 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.G, Y.M, A.Y. ve E.A. emniyete götürüldü.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.