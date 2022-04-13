Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da firari hükümlü ailesini ziyarete gidince yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, ailesini ziyarete gidince jandarma ekiplerince yakalandı.
Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "tehdit" ve "silahla yağma" suçlarından 31 yıl hüküm giyen E.Ö'nün il dışından merkez ilçeye bağlı Kurt köyündeki ailesini ziyarete geldiğini tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, E.Ö'yü yakaladı.
Yakalanmamak için 9 yıldır il dışında kılık değiştirip farklı adreslerde saklandığı belirlenen hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Bartın
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