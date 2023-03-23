Dünya Ormancılık Günü çerçevesinde Bartın’da düzenlenen programda Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu yaşamlarını yitiren vatandaşların anısına 10 dekarlık alana 600 fidanın dikimi gerçekleştirildi.



Tören öncesinde depremde hayatını kaybeden deprem şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Bartın Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, Bartın’da kurulan Deprem Şehitleri Hatıra Ormanına 22 bin fidan dikimi yapılarak sahanın peyzajının tamamlandığını ve 10 dekarlık sahaya depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına 600 fidan dikimi daha gerçekleşeceğini söyledi.



"Allah bir daha ülkemize böyle afetler göstermesin"



Törende konuşan Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan da, “Bugün 21 Mart Dünya Ormancılık günü vesilesiyle aslında 6 Şubat tarihinde asrın felaketi olarak da nitelendirilen maalesef Kahramanmaraş merkezli deprem sonucu 11 ilde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Bu büyük felakette hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah bir daha ülkemize böyle afetler göstermesin. Bu büyük afetten etkilenen vatandaşlarımızın acısını bizlerde Türkiye’deki 11 ilin dışındaki 70 ilde olduğu gibi Bartın olarak derinden yaşıyoruz. Acılarını paylaşıyoruz, destek olmaya çalışıyoruz. Bugünde bu felaketi unutmamak adına böyle bir etkinlik için bir aradayız. Çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bartın olarak orman varlığı açısından şanslı bir iliz. Bir taraftan orman varlığımızı artıyoruz da. Orman varlığının artması doğal afetlerin engellenmesinde de önemli bir katkıya sahip. Bu vesile ile 100 yılın afetinde kaybettiğimiz vatandaşların hatırası için kurulan bu ormanın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.



Konuşmaların ardından etkinlik dahilinde protokol üyeleri, davetliler ve deprem afetleri sonrasında Bartın’daki KYK yurtlarında misafir edilen depremzede vatandaşlar tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.