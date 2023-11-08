Parçalı Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.11.2023 17:08

Bartın'da eski sevgilisini öldürmekten yargılanan sanığa müebbet hapis

Bartın'da eski sevgilisini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bartın'da eski sevgilisini öldürmekten yargılanan sanığa müebbet hapis
[TRT Haber (Arşiv)]

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, maktul Azize Gülmez'in annesi İlknur ve babası Mehmet Gülmez ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Ercan Ö'nün Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, tanıkların beyanları alındı.

Önceki duruşmada sunulan mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin en ağır adli kontrol tedbirleriyle tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Son sözleri sorulan sanık, pişman olduğunu söyledi.

Sanığın cinayeti tasarlayarak ve kasten işlediğine, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimlerinin uygulanamayacağına hükmeden mahkeme heyeti, Ercan Ö'nün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, ayrıca eski sevgilisinin mesai arkadaşı E.Y'yi yaralayan sanığın, "öldürmeye teşebbüs" suçundan da 15 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

ETİKETLER
Bartın
Sıradaki Haber
Niğde'de öğrenciler huzurevini ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:55
Guterres: Gazze'de kısa sürede binlerce çocuk öldürüldü
17:53
İngiltere'den, Rusya'nın altın ve petrol sektörlerini hedef alan yeni yaptırım kararı
17:49
DSÖ: Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerine yönelik 108 saldırı belgelendi
17:51
İsrail Beyt Lahiya'ya saldırdı: Ölen ve yaralananlar var
17:43
Belçika Başbakan Yardımcısı'ndan İsrail'e boykot çağrısı
17:37
İsrail'in Gazze'deki sivil katliamına dikkat çekmek için Norveç'te kefenli eylem yapıldı
Gazze'ye sağlık malzemesi taşıyacak gemi, yarın İzmir'den yola çıkacak
Gazze'ye sağlık malzemesi taşıyacak gemi, yarın İzmir'den yola çıkacak
FOTO FOKUS
İsrail'in yerinden ettiği Gazzeliler göç yolunda
İsrail'in yerinden ettiği Gazzeliler göç yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ