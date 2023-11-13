Bartın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Amasra istikametinden Bartın'a seyreden Aziz G. (49) yönetimindeki otomobil, Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü ile yanındaki Engin Avcı (47), sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Avcı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.