Hafif Sağanak Yağışlı 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.11.2023 14:54

Bartın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bartın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Amasra istikametinden Bartın'a seyreden Aziz G. (49) yönetimindeki otomobil, Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü ile yanındaki Engin Avcı (47), sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Avcı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ETİKETLER
Bartın
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:30
Hamas: Borrell'in iddiaları İsrail'in suçlarına karşı Avrupa'nın uydurduğu bir kılıf
16:23
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 38. gününde şiddetlenerek devam ediyor
16:22
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının failinin tahliye edildiği iddiasına yalanlama
16:19
Hazır beton sektöründen indirim kampanyasına destek
16:14
İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısında 2 sivil öldü
16:09
Müdür, ara tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor
İtalya'da iklim aktivistleri yolu kapatarak eylem yaptı
İtalya'da iklim aktivistleri yolu kapatarak eylem yaptı
FOTO FOKUS
Muğla'da sel tatilcilere zor anlar yaşattı
Muğla'da sel tatilcilere zor anlar yaşattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ