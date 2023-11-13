Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.11.2023 14:37

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 26 zanlı yakalandı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 6-11 Kasım'da asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında 118 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 26 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 3 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Ayrıca, 3 bin 3 kişi ve 99 aracın sorgulandığı çalışmalarda, ruhsatsız 6 tabanca, ruhsatsız 2 tüfek, 73 fişek ve 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.

ETİKETLER
Kırıkkale
Sıradaki Haber
Denizli'de kaçak elektronik sigara operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:03
İsrail ordusu, 27 Ekim'den bu yana Gazze'ye 4 bin 300 saldırı gerçekleştirdi
14:57
Azerbaycan tezkeresi TBMM'de
14:55
Aydın'da ev yangını: 2 çocuk hastaneye kaldırıldı
14:55
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
14:45
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina yıkıldı
14:51
Bakan Şimşek: Cari dengede iyileşmenin devamını bekliyoruz
Türkiye'nin Gazze için gönderdiği sağlık gemisi El Ariş Limanı'na ulaştı
Türkiye'nin Gazze için gönderdiği sağlık gemisi El Ariş Limanı'na ulaştı
FOTO FOKUS
TRT yapımı "Kod Adı Kırlangıç" dizisinin galası yapıldı
TRT yapımı "Kod Adı Kırlangıç" dizisinin galası yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ