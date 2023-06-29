Açık 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 29.06.2023 13:02

Bartın’da boğulma tehlikesi geçiren iki genç kurtarıldı

Bartın’da Kurban bayramı tatilinde Ankara’dan gelen iki geçen serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Bartın’da boğulma tehlikesi geçiren iki genç kurtarıldı

Cankurtaran ekipleri tarafından kurtarılan iki genç hastaneye kaldırıldı.

Ankara’dan tatil için dün Mugada sahiline gelen iki genç sabah saatlerinde serinlemek için denize girdi. İki genç bir süre sonra dalgalara kapılarak, sahildeki vatandaşlardan yardım istedi. Sahilde görevli bulunan Bartın Özel İdaresi cankurtaran ekipleri halat, simit ve jetski’lerle müdahale etti. İki genç baygın halde kıyaya çıkartıldı.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipler gençleri müdahalesi yaparak, Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı. İki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu çok fazla seviyede su yuttukları öğrenildi.

ETİKETLER
Bartın
Sıradaki Haber
Bakan Işıkhan, Mardin'de vatandaşlarla bayramlaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
İran: Mısır ve Fas ile ilişkileri normalleştirmek ve geliştirmek istiyoruz
13:45
Çipras, Syriza partisi liderliğinden istifa etti
13:37
Depremde ikizlerini yitiren anne çocuklar için oyun parkı kurdu
13:39
Ev kimyasallarına bağlı zehirlenmeler ölüme neden olabiliyor
13:42
Bakan Yumaklı, orman yangınlarına karşı uyardı
13:19
Alman kaynaklar, AB-Türkiye ilişkileri için girişim başlatılacağını duyurdu
Çanakkale Limanı dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerini ağırlıyor
Çanakkale Limanı dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Kızılay gönüllülerinden bayramda çocuklara atlı karınca sürprizi
Kızılay gönüllülerinden bayramda çocuklara atlı karınca sürprizi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ