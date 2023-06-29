Bartın’da boğulma tehlikesi geçiren iki genç kurtarıldı

Cankurtaran ekipleri tarafından kurtarılan iki genç hastaneye kaldırıldı.

Ankara’dan tatil için dün Mugada sahiline gelen iki genç sabah saatlerinde serinlemek için denize girdi. İki genç bir süre sonra dalgalara kapılarak, sahildeki vatandaşlardan yardım istedi. Sahilde görevli bulunan Bartın Özel İdaresi cankurtaran ekipleri halat, simit ve jetski’lerle müdahale etti. İki genç baygın halde kıyaya çıkartıldı.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipler gençleri müdahalesi yaparak, Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı. İki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu çok fazla seviyede su yuttukları öğrenildi.