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Güncel
İHA 29.06.2023 12:41

Bakan Işıkhan, Mardin'de vatandaşlarla bayramlaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Işıkhan, Mardin'de vatandaşlarla bayramlaştı

Bakan Işıkhan, beraberinde Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı. Burada il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Işıkhan, vatandaşlarla sohbet etti.

Programa, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 

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