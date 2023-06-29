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Güncel
AA 29.06.2023 12:28

Şanlıurfa'da kaçan büyükbaş hayvanı "kurban yakalama timi" yakaladı

Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, belediye görevlilerince uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.

Şanlıurfa'da kaçan büyükbaş hayvanı "kurban yakalama timi" yakaladı

Haliliye Belediyesi Ertuğrul Mahallesi'nde, kurbanlığın kesim yerinden kaçması üzerine Haliliye Belediyesinin oluşturduğu kurban yakalama timine bilgi verildi.

Bölgeye gelen Haliliye Belediyesi kurban yakalama timi, yaklaşık 1 saat boyunca hayvanı yakalamak için çaba harcadı.

Son olarak bir apartmanın bahçesine giren hayvan, sakinleştirici iğne ile yakalandı.

Ekipte görevli Mehmet Edip Sade, yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından hayvanı yakalayarak sahibine teslim ettiklerini söyledi.

Öte yandan kurban keserken acemilikleri nedeniyle yaralanan bazı vatandaşlar da tedavi için hastanelere geldi.

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