Bartın Valisi, deprem bölgesindeki arama kurtarma ekipleriyle bir araya geldi

Vali Arslan, yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta ülke olarak tarihte görülmemiş bir felaketi yaşadıklarını belirtti. Büyük depremlerin dünyada ilk kez aynı anda gerçekleştiğini ifade eden Arslan, depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve yaralıların acil şifa bulmasını temenni etti.

Seferberlik ve dayanışma duygusu önemli

Arslan, depremden hemen sonra başlatılan seferberlik ve dayanışma duygusunun takdire şayan olduğunu vurguladı. Bartın Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ve kamu kurumlarının temsilcilerinin de katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı.