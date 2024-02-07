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Güncel
AA 07.02.2024 17:01

Bartın Valisi, deprem bölgesindeki arama kurtarma ekipleriyle bir araya geldi

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremin ardından bölgede görev alan arama kurtarma ekipleriyle buluştu. Vali Arslan, depremin birinci yılında AFAD gönüllüleri, Türkiye Diyanet Vakfı Arama Kurtarma ve İHH Bartın Şubesi Arama Kurtarma ekipleriyle birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde bir araya geldi.

Bartın Valisi, deprem bölgesindeki arama kurtarma ekipleriyle bir araya geldi

Vali Arslan, yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta ülke olarak tarihte görülmemiş bir felaketi yaşadıklarını belirtti. Büyük depremlerin dünyada ilk kez aynı anda gerçekleştiğini ifade eden Arslan, depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve yaralıların acil şifa bulmasını temenni etti.

Seferberlik ve dayanışma duygusu önemli

Arslan, depremden hemen sonra başlatılan seferberlik ve dayanışma duygusunun takdire şayan olduğunu vurguladı. Bartın Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ve kamu kurumlarının temsilcilerinin de katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

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