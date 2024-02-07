Bayburt'ta deprem farkındalık eğitimleri ve tatbikatlar devam ediyor

6 Şubat asrın felaketini konu alan 6 Şubat kısa filminin izlenmesinin ardından deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Çök-kapan-tutun pozisyonu alan öğrenciler, güvenli yerlere geçerek sağlam bir yerden tutundular, kapandıkları yerde kafalarını oluşabilecek herhangi bir tehlikeye karşı korudular.

Tatbikat gereğince sarsıntının geçmesini bekleyen öğrenciler, AFAD personellerinin gözetiminde bulundukları yerden elleriyle baş bölgesini koruyarak, tahliye edildiler ardından kendilerine ayrılan toplama alanlarına geçerek, beklemeye başladılar.

Tatbikatın ardından görevli personellerce öğrencilere gerekli uyarılarda bulunuldu, öğrencilerin merak ettiği sorular da yanıtlandı. Tatbikatı sorunsuz tamamlayan ve anlatılanları doğru bir şekilde yapan öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan teşekkür etti.