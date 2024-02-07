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Güncel
İHA 07.02.2024 17:01

Düzce'de 7 fırın sahibine 42 bin 385 TL ceza uygulandı

Düzce’de yapılan denetimlerde 7 fırın sahibine 42 bin 385 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce'de 7 fırın sahibine 42 bin 385 TL ceza uygulandı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ekmek üretim ve satışına yönelik gelen şikayetler üzerine denetimler yoğunlaştırıldı.

Ekipler tarafından 2023 yılında toplum sağlığının korunması amacıyla bin 981 satış, 2 bin 221 toplu tüketim ve 441 üretim olmak üzere toplam 4 bin 643 gıda işyerinde 8 bin denetim yapıldı.

Gıda kanunu ve ilgili mevzuatlara aykırı faaliyetleri tespit edilen 56 işyeri sahibine 1 milyon 341 bin 343TL idari para cezası uygulandı.

2024 yılında da merkez ilçede bulunan 61 fırında 209 ve ilçelerdeki 52 fırında 150 olmak üzere toplam 113 ekmek fırınında 359 denetim yapılarak, 7 fırın sahibine 42 bin 385TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, denetimlere devam edileceği vatandaşların gıda alırken etiketinde belirtilen muhafaza şartlarında satışa sunulan Bakanlığın onay/kayıt almış denetimli firmaların ürettiği orijinal ambalajı açılmamış son tüketim tarihi geçmemiş gıdaları fatura/fiş belgeleri ile almaları ve şüphe duyulan ürünler ile ilgili; telefonla ALO 174 Gıda İhbar Hattı veya 0501 174 0 174 Whatsapp Gıda İhbar Hattı üzerinden şikayette bulunmasını istedi.

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