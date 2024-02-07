Nevşehir'de Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, yarı yıl tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrencilerin yer aldığı spor müsabakalarının yurt genelinde başladığını belirtti.



Özdemir, Nevşehir'deki turizm çeşitliliğinin bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapılmasına olanak sağladığını ifade etti. Çeşitli spor müsabakalarının kentte düzenlenmesi için taleplerin geldiğini söyleyen Özdemir, Haziran ayına kadar birçok faaliyete ev sahipliği yapacaklarını ve bu organizasyonların sporu tabana yaymalarına katkı sağlayacağını vurguladı. Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları'nda başarılı olan sporcuların yarı finale ve ardından Türkiye finallerine gideceğini belirten Özdemir, başarılı çocukların milli takım altyapısına katılacağını ve ülkemizi uluslararası arenalarda temsil edeceğini söyledi.