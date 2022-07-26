Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bilim ve Teknoloji Kulübü öğrencileri yeni bir başarıya daha imza attı.

Kocaeli'de gerçekleştirilen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılan öğrenciler, "Simurg V2" isimli otomobilleriyle dinamik sürüş testi ve teknik kontrolleri başarıyla tamamlayarak 2 ödül aldı.

[Fotoğraf: AA]

Yüzde 100 yerli imkanlarla üretilen elektrikli otomobile "Teknik Tasarım Ödülü" ile "Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü" takdim edildi. Öğrencilere gösterdikleri gayretler sonucunda 25 bin lira para ödülü verildi.

Otomobil için 200 ayrı parça öğrenciler tarafından üretildi

BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, elektrikli araç için 200 ayrı parça üretti.

Kutlubey Yerleşkesi'nde kendilerine tahsis edilen garajlarda çalışan öğrenciler, motor ve batarya yönetim sistemini de kendileri oluşturdu. Ayrıca, "Simurg V2" için 2 bin 200 satırdan fazla kodlama yapıldı. Güncel yazılım dillerinin kullanıldığı kodlar sayesinde aracın hız, sıcaklık, elektrik tüketimi gibi değerlerinin verimli kullanımı ve kontrolü sağlanmış oldu.

[Fotoğraf: AA]

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ülkenin Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmek için yola çıkan ve bu yolculukta kendilerini her geçen gün geliştirmeyi başaran öğrencilerle gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"İnanıyorum ki geleceğe olan inancımızı daha da artıran gençlerimiz, yarınlarımızda söz sahibi olacak ve ülkemizin gelişimine değer katacaklardır. Bu düşüncelerle yüzde 100 yerli olarak üretilen elektrikli otomobilin yapımında öğrencilerimize verdikleri katkılardan dolayı Dekanımız Prof. Dr. Bülent Cengiz, Prof. Dr. Sabri Gök, Prof. Dr. Osman Gençel, Doç. Dr. Bilal Kurşuncu ve kulüp akademik danışmanımız Doç. Dr. Abid Ustaoğlu ile birlikte tüm insan kaynağımıza teşekkür ediyorum."