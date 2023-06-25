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Güncel
AA 25.06.2023 09:32

Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Bartın ile Ankara ve Kastamonu'da gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 14,93 gram metamfetamin, 7,83 gram esrar, 2,87 gram bonzai, 23 sentetik ecza ile 1 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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