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Güncel
AA 25.06.2023 08:44

Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 49 tutuklama

Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 67 zanlıdan 49'u tutuklandı.

Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 49 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bursa, Balıkesir, Ankara, Kocaeli ve Zonguldak'ta gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 67 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 49'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 18 zanlı ise 3'ü hakkında konutu terk etmeme hükmü verilerek serbest bırakıldı.

Daha önce 19 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 68'e yükseldi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmalarına yönelik Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 7 ay süren çalışmalarda, 20 Haziran'da 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. 120 ekipte 1350 personelle, 15 özel eğitimli narkotik köpeğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda özel harekat polisleri koçbaşı yardımıyla kapıları kırarak önceden belirlenen adreslere girmişti. Operasyonda 67 zanlı yakalanmıştı.

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Bursa Uyuşturucu Balıkesir Ankara Kocaeli Zonguldak
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