Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 25.06.2023 09:09

Sakarya’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan 37 yaşındaki vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Sapanca Köprübaşı mevkiinde meydana geldi.

37 yaşındaki Ercan Kaval ile İ.V. arasında cadde üzerinde tartışma yaşandı. Büyüyen olay üzerine yanında bulunan bıçağı çıkaran İ.V., Ercan Kaval’ı bıçakladı. Kaval yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaval, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli İ.V.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Kaval’ın cenazesi Kocaeli Gültepe Taşocağı Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. 

ETİKETLER
Sakarya
Sıradaki Haber
Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 49 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:17
Sahara Geçidi'ne haziranda kar yağdı
10:13
Kurbanlıklar sıkı pazarlıklarla alıcı buluyor
10:19
PKK'nın Fransa'dan ithal teröristi teslim oldu
10:02
Adıyamanlı depremzede öğrenci, LGS sınavından 500 tam puan aldı
09:57
Bakımını üstlendiği 28 ineği çaldı
10:01
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Wagner birlikleri geri çekilmeye başladı
Wagner birlikleri geri çekilmeye başladı
FOTO FOKUS
61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni: Togg
61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni: Togg
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ