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Güncel
AA 01.01.2024 16:23

Bartın Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen kontrol botu denize indirildi

Bartın Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne tahsis edilen kontrol botu, törenle denize indirildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen kontrol botu denize indirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı tarafından Bartın Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen "Ares KB-7401" borda numaralı kontrol botunun denize indirilmesi dolayısıyla Bartın Limanı'na tören düzenlendi.

Bota, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında görevi esnasında şehit olan Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu'nun ismi verildi.

Törene şehit Koyuncu'nun ailesinin yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan ile emniyet personeli katıldı.

Vali Arslan, törende günün anısına şehit Koyuncu'nun eşi Aşkım ve oğlu Yağız Koyuncu'ya Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı ile çiçek takdim etti.

Botun, vinçle denize indirilmesinin ardından şehit Koyuncu'nun ailesi ve protokol üyeleri, liman içinde ilk devriye turuna katıldı.

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