Açık 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.02.2024 16:44

Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Hendekyanı Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Fırıncıoğlu, göreve geldiklerinden bu yana kentteki esnafı her fırsatta ziyaret edip talep ve önerilerini dinlediklerini söyledi

Şehrin ekonomisine katkıda bulunan esnafla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını anlatan Fırıncıoğlu, "İyi dilekleri ve önerileri için tüm esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ortak akılla hareket ediyoruz. El birliğiyle vizyon projeleri hayata geçireceğiz. Her zaman Bartın için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Bartın
Sıradaki Haber
Isparta’da 200 adet kerevit sepeti ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:29
Adana'da araç hırsızlığı yapan 3 şüpheliye tutuklama
18:24
Aydın'da çıkan yangında müstakil ev küle döndü
18:18
Akrabalarının taziyesinden dönerken kaza yaptılar: 1 ölü, 1 yaralı
17:57
Atatürk heykeline balyozla saldıran zanlı tutuklandı
18:29
Beyaz Saray: Yardım bekleyen Gazzelilerin vurulması ciddi bir olay
17:53
Osmaniye'de aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
Nikah salonları "29 Şubat"ı sakin geçirdi
Nikah salonları "29 Şubat"ı sakin geçirdi
FOTO FOKUS
Yüksekova'nın çehresi değişti
Yüksekova'nın çehresi değişti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ