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Güncel
DHA 09.10.2023 14:57

Bariyerlere çarpan hafif ticari araç devrildi; sürücü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Abdullah A. (39) ile yanında bulunan eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Bariyerlere çarpan hafif ticari araç devrildi; sürücü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Körez Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Uşak'tan İzmir istikametine seyir halindeki Abdullah A. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada sürücü ile yanındaki eşi Nurcan A. (39) çocukları Merve A. (9) ve Medine A. (5) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İzmir-Ankara D-300 kara yolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan hafif ticari aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. 

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