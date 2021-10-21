Barış Pınarı Harekatı’yla terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde Türkiye’nin desteğiyle iki spor ve gençlik merkezinin açılışı gerçekleşti.

Şanlıurfa’ya bağlı Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin karşısında Suriye topraklarındaki Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde sağlıklı ve terörden uzak bir neslin yetişmesi için Türkiye’nin spor alanında yatırımları sürüyor.

Türkiye, her iki ilçede spor ve gençlik merkezleri ile bir ilke imza attı.

Açılan merkezlerde birer stadyum, yüzme havuzu ile gençlere yönelik satranç, bilgisayar ve müzik eğitimlerinin verilebileceği sınıflar yer alıyor.

Bunun yanı sıra Tel Abyad spor kompleksinde basketbol ve voleybol sahaları da gençlerin hizmetine sunuldu.

Her iki ilçede gerçekleşen açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak, Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Tel Abayd ve Rasulayn Yerel Meclis başkanları Salih Hac Abdullah ve Muhammed Hoşu katıldı.

Yöresel şarkılarla başlayan açılış töreninde, jimnastikçi gençler tarafından gösteri sunuldu.

Vali Erin, kurdele kesme töreni öncesi yaptığı konuşmada, iki gençlik merkezinin tamamlanmasında emeği geçen tüm personel ve kurumlara teşekkür ederek, bu yatırımların hayırlara vesile olmasını diledi.

Erin, Türk ve Suriye güvenlik güçlerinin sayesinde Tel Abyad ve Rasulayn halkının terörden uzak, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşadığı söyledi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın bölgede alt ve üstyapıları ve kamu hizmet binalarını tahrip ettiğini ifade eden Vali Erin, Türkiye'nin tam tersine bölgenin kalkınması ve yeniden inşası için gereken adımları attığını ve buna devam edeceğini belirtti.

Erin, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki açılışta da kurdeleyi keserek stadyumları ve gençlik merkezlerindeki müzik ve bilgisayar sınıflarını gezdi.

Tel Abyadlı ve Rasulaynlı futbol takımları arasında düzenlenen dostluk maçlarını da ilk pasla başlatan Vali Erin, stadyumdaki oyunculara ve çocuklara hediyeler dağıttı.