Bodrum Torba Kavşağı'nda doğum günü 29 Haziran'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren Akarsu'nun ailesi ve hayranları, şarkıcının posterleriyle Kültür Park'ta toplandı.

Akarsu'nun seslendirdiği "Islak Islak", "Amasra" ve "Gözlerin" şarkılarını söyleyen grup, Amasra Şehir Mezarlığı'na kadar yürüdü. Düzenlenen anma töreninde, Akarsu'nun mezarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anne Hatice Akarsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 41. yaş gününde mezarının başında sevenleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Akarsu, "Oğlumun vefatının üzerinde 13 yıl geçti ve bugün 41'inci yaş günümüz. Her sene içim burkuluyor. Barış'ın sevenlerini görünce hem mutlu oluyorum hem de canım meleğimi çok özlüyorum. Ne yapalım takdiri ilahi, Allah'tan gelen her şeye razıyız. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın." dedi.

Barış Akarsu'nun bulunduğu otomobil, 29 Haziran 2007'de, Bodrum Torba Kavşağı'nda kamyonla çarpışmış, otomobilde bulunan Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman ölmüş, tedavi altına alınan Barış Akarsu da 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.