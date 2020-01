Kara, deniz ve demir yolları bağlantılarıyla geniş liman içi stoklama sahalarına sahip olan liman, İstanbul'un yanı sıra Güney Marmara ve Ege Bölgesi'ne bağlantılarıyla avantaj sağlıyor.

Limanda, toplam uzunluğu 2 bin 973 metre olan, derinlikleri de 6 ile 11 metre arasında değişen 20 rıhtımla hizmet veriliyor.

Ürünler, gemiden boşaltılmasından gümrükleme sürecine kadar 60 bin ton kapasiteli 12 çelik siloda zarar görmeden muhafaza ediliyor.

Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, limanda, dökme katı yük grubunda geçen yıl 4 milyon 150 bin 641 ton yükleme boşaltma yapıldığını, bu rakamın 2018'e kıyasla yüzde 35 artışı gösterdiğini söyledi.

Sıvı yük grubunda ise 2019'da 438 bin 337 ton yükleme boşaltma gerçekleştiğini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Çelebi Bandırma Limanı, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Tekirdağ bölgelerinin yanında bu yıl Denizli'ye Siemens tarafından kurulacak rüzgar enerji santrali için de projenin geçirileceği liman olarak seçilmiştir. Limanımız proje yük grubunda bölgesinde faaliyet gösteren Gesbey, Arıtaş Worthington ve Best Trafo ile sürekli çalışmakta, Enercon, Siemens, Vestas, GE, Leitwind gibi uluslararası türbin üreticileriyle de proje bazlı görüşme ve çalışmalarına devam etmektedir. 2019 yılında 4 milyon 989 bin 210 ton yük yüklenip boşaltılarak bir önceki yıla göre yüzde 24 artış gerçekleşmiştir. Her yıl İstanbul ve Avrupa'dan, Güney Marmara ve Ege Bölgesi'ne geçen 200 bine yakın araç Bandırma limanını kullanmakta ve liman bu özelliğiyle kara yolu taşımacılığının yoğunluğunu hafifletmektedir. Bandırma limanında 9 firma, 11 Ro-Ro hattıyla her gün hizmet vermektedir. Gün içinde karşılıklı olarak Bandırma-Tekirdağ ve Bandırma-Ambarlı seferleri düzenlenmektedir."

Ersoy, geçen sene 193 bin 382 aracın limandan geçtiğini dile getirdi.

Limanda 2019'da 18 bin 581 konteyner yükünün elleçlendiği bilgisini veren Ersoy, "Limanımızda, konteyner servisi veren MSC ve KTL firmalarının besleyici servisleriyle Ambarlı ve Asyaport limanlarında barınan ana gemilere taşımalar, haftada bir ya da iki sefer olmak üzere düzenli halde devam etmektedir. Mevcut devam eden Eti Maden bor yüklemelerinde, limana yakın olan Eti tesislerinden Uzak Doğu'ya ihracatın büyük çoğunluğu limanımızdan gerçekleşmiştir." diye konuştu.

Ersoy, blok mermer ve krom ihracatında da her yıl yeni firmaların portföye eklenmesiyle müşteri çeşitliliği ve hacim artışının konteyner faaliyetlerine katkı sağladığını kaydetti.

