Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.04.2024 21:25

Türkiye'den Fransa'nın Asuriler ve Keldanilerle ilgili kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldanilere ilişkin kararında Osmanlı dönemine dair hukuki ve tarihi temelden yoksun ithamlarda bulunmasına tepki gösterdi.

Türkiye'den Fransa'nın Asuriler ve Keldanilerle ilgili kararına tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa Ulusal Meclisinin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir" ifadesi kullanıldı.

Fransız hükümetinin, 2023'te, Fransız Senatosunda kabul edilen benzer bir kararı desteklemediği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı mesnetsiz ithamların bu kez iktidar partisi milletvekilleri tarafından Ulusal Meclis gündemine taşınması, tarihi olayların siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılması gayretlerinin bir örneğidir."

Açıklamada, parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmadığı vurgulanarak "Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından isnat edilebileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne de aykırıdır" ifadesine yer verildi.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Fransa
Sıradaki Haber
Bakan Fidan Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:03
Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
21:52
İsrail ordusu, Gazze’de 2 askerinin daha öldüğünü duyurdu
21:13
Bakan Fidan Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü
21:32
İsrailli yetkililer, UCM'nin “gizli tutuklama kararı” çıkarmasından endişe ediyor
20:46
Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 23 ölü
20:41
Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede paramotor bulundu
Osmanlı'da sarayın doğal kokusu Edirne gülü düzenlenen şenlikle hasat edildi
Osmanlı'da sarayın doğal kokusu Edirne gülü düzenlenen şenlikle hasat edildi
FOTO FOKUS
Sorbonne Üniversitesinde Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi
Sorbonne Üniversitesinde Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ