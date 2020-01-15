POLSEMDER Şanlıurfa Sorumlusu Türkan Gülten Şimşek ile beraberindeki dernek üyeleri, Birecik ilçesinde ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret etti.

Beraberinde getirdikleri ayakkabıları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan dernek üyeleri, ailelerle sohbet etti.

Şimşek, yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk taşıyan bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelerin sıkıntılarını bir nebze de olsa gidermeye çalıştıklarını belirten Şimşek, "Sosyal sorumluluk kapsamında derneğimiz çalışmalar yürütüyor. Bizler de daha önce belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimizi ziyaret ettik. İmkanlarımız çerçevesinde yardımlarımızı yaptık. Ailelerimize ilk başta hayırseverlerden temin ettiğimiz ayakkabıları dağıttık. Ailelerimizin ihtiyaçlarını not aldık. Onların sıkıntıları bizim sıkıntılarımız. Bu kış günlerinde onlara bir nebze de olsa yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz. Yardımlarda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA