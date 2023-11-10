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Güncel
İHA 10.11.2023 10:06

Bandırma 10 Kasım'da tek yürek

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde düzenlenen törenler ile anıldı.

Bandırma 10 Kasım'da tek yürek

Anma programı 10 Kasım sabah saat 09: 00 da başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk heykeline çelenklerinin sunulmasından sonra saatler 09: 05'i gösterdiğinde hayat durdu ve tüm yurtta olduğu gibi Bandırma halkıda atanın huzurunda 2 dakika saygı duruşunda bulundu.

Akabinde İstiklal Marşı okundu. Anma töreninde günün anlam ve önemine belirten konuşmayı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Resul Yavuz, Atatürk ve Cumhuriyet` adlı konuşmasını gerçekleştirdi. Törene Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Levent Eğrek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun siyasi parti temsilcileri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meyda'nında gerçekleşen anma töreninin ardından Bandırma Barış Manço Kültür Merkezinde, şiirsel koro müzik dinlesiti ile devam etti. 

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