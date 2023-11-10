Bozdoğan’da kaçak sigara operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara imalatçısı ve satıcısına yönelik koordineli çalışma başlatıldı.



Bozdoğan ilçesinde K.Y. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 9 bin 786 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 13 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 1 sigara sarma makinesi, 49 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.