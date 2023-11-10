Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi'ni Havza'da yaklaşık 3 bin 500 kişi gezdi

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde 6 gün ziyarete açık kalan müzeyi ziyaret eden Havza TSO Başkanı Erkan Acar ve Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Yüksel, Çanakkale Savaşları 100. Yıl Derneği temsilcisi Ali Murat Kalegil'den müze hakkında bilgi aldı.

Acar, müzeyi Cumhuriyet'in 100. yılında ilçelerinde ağırlamaktan gurur duyduklarını dile getirerek, "Çanakkale destanı hiçbir Türk vatandaşının unutmaması gereken bir konudur. Çünkü ecdadımız bu vatanı bize bırakırken kanlarını dökmekten kaçınmamış, canlarını feda etmiştir. Türk milleti dünyaya, 'Türkler vatanı, bayrağı, ezanı için gerektiği yerde canını ortaya koyar, kimse bizimle baş edemez' mesajı vermiştir. Çanakkale destanını, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya ilan etmiş, dünya literatürüne altın harflerle yazdırmıştır. Bu nedenle Çanakkale ruhunu özellikle Türk gençleri ve çocukları olarak iyi anlamamız lazım" dedi.

Acar, müzeyi 6 günde yaklaşık 3 bin 500 kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.

Kalegil de 2009'dan bu yana Türkiye'yi il il, ilçe ilçe gezip gidemeyen, ziyaret imkanı bulamayanlara Çanakkale ruhunu anlatmaya ve aktarmaya gayret gösterdiklerini anlatarak, "2017'den sonra da 'Bir Gün Değil Her Gün Çanakkale Projesi' kapsamında ücretsiz olarak sergimizi, il ve ilçeler bazında gezdirmeye devam ediyoruz. Müzemizde Çanakkale Savaşları'nda kullanılan silah, cephane, savaş malzemeleri, günlük yaşama dair eşyalar ile sağlık ekipmanları yer almakta" ifadesini kullandı.