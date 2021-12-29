Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 07:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesirspor'da Abdulkadir Özgen ile yollar ayrıldı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da forvet Abdulkadir Özgen'le yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Abdulkadir Özgen'le karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Abdulkadir'e Balıkesirspor'umuza verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Balıkesir
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