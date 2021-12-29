İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fenerbahçe Mahallesi'nde 20 Aralık akşamı çıkan silahlı kavgaya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve Diyarbakır'da saklandığı adreste yakalanan C.K. ile hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan F.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.Ö.'ye ise ev hapsi uygulandığı öğrenildi.

Emniyetteki sorgularının ardından 24 Aralık'ta adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla, 1'i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Böylelikle soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 7 kişiden tutuklananların sayısı 3'e yükselirken, 1 kişiye ev hapsi uygulandı, 2 kişi adli kontrol, 1 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Olayda yaralanan A.Ç. ve M.Ç.'nin ise tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kadıköy'de 20 Aralık akşamı bir restoranda yaşanan silahlı kavgada Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan hayatını kaybederken, "Çakıroğulları" olarak bilinen gruptan 4 kişi yaralanmıştı.