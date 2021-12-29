Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Aralık Cumartesi gece saatlerinde Caferağa Mahallesi'nde Ufuk Keskin'in öldürüldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenen Ufuk Keskin ile o sırada caddede bulunan 2 kişi arasında tartışma çıktığı ve tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan 2 şüphelinin bir büfeden aldıkları bıçaklarla yeniden Keskin'in yanına geldiği belirlendi.

Taraflar arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Keskin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zanlıların yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri O.K. ve M.E.Y.'yi Kartal'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.