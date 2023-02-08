Büyükşehir Belediyesi, ilk depremin yaşanmasının ardından yardım malzemeleriyle dolu 70 tırı, 313 görevliyi ve 216 aracı deprem bölgesine sevk etti.

Hem Fırıntaş’ın ürettiği hem de Fırıncılar Odası ile tedarik edilen 3 tır çarşı ekmeği, 1 tır köy ekmeği ve 1 tır süt, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman'daki depremzedeler için yola çıkarıldı.