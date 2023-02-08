Vali Ersin Yazıcı, Antalya Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde kentteki bütün kurum ve kuruluş müdürleriyle bir araya geldi.

Buradaki toplantının ardından Vali Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde gerçekleşen depremle ilgili kentteki kurum ve kuruluş temsilcileriyle ilgili çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Deprem bölgesine her türlü desteğin verilmesi için afetin başından beri çalıştıklarını belirten Yazıcı, "Şu ana kadar polis, jandarma, AFAD ve gönüllüler olmak üzere deprem bölgesine 3 bin 140 kişi gönderdik, 563 de araç gönderildi. Hayırsever bir milletiz, zor bir durumdayız ve herkes akın akın yardım gönderiyor." dedi.

Yazıcı, yardımların bir kısmının kara yoluyla, bir kısmının ise uçaklarla gönderildiğini ifade etti.

Kentin turizm şehri olmasından dolayı konaklama ile ilgili büyük beklentinin olduğunun altını çizen Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Deprem bölgesinden gelen ve gelmeye devam edecek misafirlerimiz için çalışıyoruz. Dün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, yaklaşık 500 otel sahipleri ve yöneticileriyle bir araya geldi. Yaptığımız çalışma neticesinde şu ana kadar otellerimizde 19 bin 400 odamız afetzedelerimiz için hazır. Gaziantep'ten ilk etapta 220 kişilik kafile uçakla Antalya'ya gelecek. Antalya'ya Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır'dan gelen depremzedeleri ağırlayacağız. Bireysel gelişler de oluyor, onları da kamu misafirhanelerine alıyoruz. Bölgeden geldiğini söyleyen kimseyi açıkta bırakmıyoruz, dün 60 kişi geldi ve onlar şu anda kamu misafirhanelerimizde kalıyor. Kamu misafirhanelerimizde de 4 bin 380 yatak kapasitemiz var, ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığının KYK'ye bağlık 18 bin yatak kapasitemiz var."

Depremzedelerin konaklamasıyla ilgili Antalya'nın sorumluluğunun ağır olduğunu ifade eden Yazıcı, bu konuda detaylı çalışmalar yaptıklarını, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde de barınmayla ilgili kriz masaları oluşturduklarını kaydetti.

Sağlıkla ilgili 2 bin yatak ve 400 yoğun bakım yatağının ayrıldığını söyleyen Yazıcı, "Şu ana kadar kendi imkanlarıyla kente gelen 97 hastamız oldu, gelenlerden biri vefat etti. Hastanelerimizde şu anda 23'i kalıyor, diğerleri tedavilerini alıp hastaneden ayrıldı. 60 ambulansımız Mersin'e gitti." diye konuştu.

Yazıcı, nakdi yardım konusunda sadece AFAD'ın yayınladığı hesaplara yardım yapılması konusunda uyarıda bulundu.