Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerin önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.



Ekipler yaptığı operasyonda şüphe üzerine durdurulan araç ve içerisinde bulunan 3 şahıs üzerinde alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen pasta süsü, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 5 adet şeffaf ambalaj poşeti ele geçirildi. Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan 3 şahıs gözaltına alındı.