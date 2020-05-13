Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesindeki bazı kişilerin örgütlü bir şekilde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma, ateşli silahla yaralama ve tehdit suçlarına karıştıklarını belirledi.

İlçedeki 18 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 zanlı yakalandı.

Zanlılara ait adreslerde özel eğitimli narkotik köpeği Piyon ile yapılan aramalarda 136 gram kubar esrar, 247 kök kenevir, 225 gram metamfetamin, 107 adet sentetik uyuşturucu hap, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, 9 tabanca, 48 tabanca fişeği, 6 av tüfeği, 21 av tüfeği fişeği, 6 bıçak, 11 adet 1 dolarlık banknot, 50 dolar ve 22 bin lira ele geçirildi.