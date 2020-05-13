Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir markete gelen iki kişi, ismini gizleyen hayırsever adına veresiye defterine kayıtlı borçları ödemek istediklerini söyledi.

Market sahibi Necip Koçak'ın kabul etmesi üzerine, iki kişi, yapılan hesaplama sonucunda 27 ailenin toplam borcuna karşılık markete 13 bin 500 lira bıraktı.

Koçak, marketin girişine, veresiye defterine kayıtlı borçların ödendiğini belirten bir pankart astı.

Mahalle sakinlerinden Sevilay Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, veresiye borçlarının ödendiğini duyduğunda çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu belirtti.

Borçlarının ödendiğine önce inanamadığını dile getiren Yıldız, "Böyle şeylerin sadece filmlerde olduğunu sanıyorduk. Bu zor günlerde bize bu iyiliği yapan hayırsever vatandaşımıza mahalle sakinleri adına çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun." diye konuştu.