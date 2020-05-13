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Kayseri'de kamyonla tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de kamyon ile tırın çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Kayseri'de alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Deniz Demir idaresindeki 38 YV 972 plakalı belediye tamir aracı, sürücüsü öğrenilemeyen 38 ABE 507 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan Ali Andaç'ın ise kolu koptu.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
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