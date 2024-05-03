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Güncel
İHA 03.05.2024 14:27

Balıkesir’de polis ekipleri kapsamlı denetim yaptı

Balıkesir'de polis ekipleri asayiş ve kamu düzeninin sağlanması adına kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde aranan 10 kişi yakalanırken, trafik denetiminde 23 araç trafikten men edildi.

Balıkesir’de polis ekipleri kapsamlı denetim yaptı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün Balıkesir genelinde genel asayiş ve kamu düzenini sağlamak adına mahalle, cadde, sokak, park, bahçe, meydan, metruk yerler, umuma açık yerler ve trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında denetimler yaptı.

92 ekip ve 402 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 2 bin 10 şahıs sorgusunda çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalandı.

Yapılan denetimlerde ayrıca, bir şahıstan 11 adet sentetik ecza maddesi, bir şahıstan metamfetamin maddesi ele geçirilerek toplamda 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Balıkesir’de polis ekipleri kapsamlı denetim yaptı

Kurusıkı tabanca bulunduran bir şahıs hakkında ise idari işlem yapıldı.

372 umuma açık alanda yapılan denetimlerde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Yapılan trafik denetimlerinde bin 112 araç denetlenirken, 90 araç sürücüsüne toplam 348 bin 235 TL idari para cezası uygulandı. 23 araç ise trafikten men edildi.

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