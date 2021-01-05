Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de kuyumcuyu darbeden 2 kişi altınları alıp kaçtı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de kuyumcuyu darbederek bir miktar altın gasbeden 2 şüpheli kaçtı.
Alınan bilgiye göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, Hisariçi Mahallesi Yaymacılar Caddesi'ndeki F.S'ye ait kuyumcu dükkanına girdi.
İş yeri sahibini darbeden zanlılar, bir miktar altını yanlarına alarak uzaklaştı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
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