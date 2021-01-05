Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te bir otomobile düzenlenen operasyonda 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbari çalışma sonucunda ekipler, Mücahitler Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptığı aramada 5 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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