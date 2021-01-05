İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbari çalışma sonucunda ekipler, Mücahitler Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptığı aramada 5 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.