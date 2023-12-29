Duman 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 29.12.2023 12:16

Balıkesir'de kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Trafik ekipleri, Balıkesir'de kurallara uymayan sürücülere 171 bin lira ceza kesti.

Balıkesir'de kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı
[Fotograf: İHA]

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 11 ekip ve çok sayıda personelin katılımıyla gün boyu farklı noktalarda yapılan trafik uygulamalarında toplam 477 araç ve motosiklet kontrol edilirken, sürücülerine toplam 171 bin 721 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerinin il genelinde yaptıkları araç denetimlerinde 408 araç denetlenirken, 143 araca farklı maddelerden toplam 142 bin 846 TL tutarında cezai işlem uygulandı, 32 araç ise trafikten men edildi.

Balıkesir il merkezi genelinde gün içinde yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet kontrollerinde 29 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilirken, 10 motosiklete 11 bin 435 TL ceza verildi ve 3 motosiklet trafikten men edildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin gece il merkezinde Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddeleri üzerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek seste müzik dinleyen sürücülere yönelik yapılan denetimde; 40 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu gereği müzik cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak maddesine istinaden 17 bin 440 TL tutarında ceza kesildi.

Vatandaşların trafikte can güvenliğini sağlamak ve güvenli trafik seyri için denetimlerin aralıksız devam edeceği açıklandı. 

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
Adıyaman'da ayakkabı çalan şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:26
Annesinin istemediği yavru babuna veterinerler bakıyor
14:15
"Görme, duyma, anlatma: Hedef olursun"
14:09
İstanbul'da trafikte harcanan ömre otopark çilesi de ekleniyor
13:58
VİOP'ta 5 bin TL altındaki tutarlara nemalandırma yapılmayacak
13:54
Suudi Arabistan, ülkede yeni altın yatakları bulunduğunu açıkladı
13:53
2023 yılındaki 6 MGK'da kritik kararlara imza atıldı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
Kavga edenlerin arasına arabayla daldı
Kavga edenlerin arasına arabayla daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ