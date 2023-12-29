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Güncel
İHA 29.12.2023 12:07

Munzur Dağları'nın bir başka güzellikleri: Yılkı atları

Erzincan-Tunceli arasında bulunan 3300 rakımlı Munzur Dağları'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Munzur Dağları'nın bir başka güzellikleri: Yılkı atları
[Fotograf: İHA]

Munzur Dağları'ndaki yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yaylada karla kaplanan arazide otlayan yılkı atları, gezgin fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.

Ürkeklikleri ile bilinen ve Munzur Dağları'nda sürü halinde gezen yılkı atların görüntüsü görenleri mest ediyor.

Ayrıca, yüksek kesimlerde yaşam mücadelesi veren yılkı atları, yem ihtiyaçlarını karşılamak için köy ve ilçe merkezlerine yakın ovalarda karınlarını doyurmaya çalışıyor.

Fotoğraf tutkunları tarafından kayda alınan yılkı atları daha sonra bölgeden ayrılarak doğal yaşam alanlarında gözlerden kayboldu.

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