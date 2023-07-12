Balıkesir'de kazaya karışan kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Hikmet D. (51) idaresindeki kamyon, Gönen-Bandırma kara yolu Edincik kavşağında, Ali K. yönetimindeki karpuz yüklü kamyona arkadan çarptı.
Çapmanın şiddetiyle ön kısmı ağır hasar gören kamyonun sürücüsü Hikmet D. aracında sıkışıp yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen itfaiye ekipleri, Hikmet D.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hikmet D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.