Alınan bilgiye göre, 746 umuma açık yer, 174 metruk bina ve 158 okul, üniversite, öğrenci yurdu çevresinde gerçekleştirilen uygulamada 7 bin 261 kişi sorgulandı ve bazı suçlardan aranan 29 şüpheli yakalanarak bu kişilerden ikisine adli ve idari işlem yapılıp bin 55 lira idari para cezası verildi.

Bir zanlının gözaltına alındığı uygulamada, 338 okul servis aracı olmak üzere 2 bin 283 araç kontrol edildi. 22'si okul servis aracı olmak üzere 120 araçla ilgili sorumlularına 60 bin 419 lira idari para cezası kesildi.

İkisi okul servis aracı olmak üzere 35 araç trafikten menedildi, arama kaydı bulunan iki araca el konuldu.

Ayrıca, bir tabanca, bir kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve iki mermi/fişek ele geçirildi.